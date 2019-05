Ny bru i Porsgrunn. Kult og flott, men riktig bruk av midler? NY BRU: Er det riktig bruk av midler, spør Kristin Clemmensen 1. kandidat Porsgrunn Venstre. (Foto: Privat) 3D FRA KOMMUNEN: Det er planlagt en ny gang- og sykkelbru over elva. LESERBREV: Debatten er i full blomst i Porsgrunn når det gjelder spørsmålet om en tredje bru over elva i byen vår. 24.05.2019 kl 17:27 (Oppdatert 17:29)



Mange heier på den og synes den blir både praktisk, flott og morsom. Andre spør seg om dette er nødvendig og om det er riktig bruk av Bypakkemidler. Det er ikke vanskelig å si seg enig i at en slik gang og sykkelbru vil være et både kult og flott tilskudd til byen vår. Jeg sykler mye og ville sikkert også brukt brua på mine turer rundt om.

Jeg er også helt sikker på at mange på Vestsiden ville ønsket den svært velkommen og brukt den mye.

Men det er også mange på «Vessia» som fortviler over planene. Vi kan lese om flere eiendommer som vil bli berørt og om sykkelvei som vil komme rett opp i husveggen hos folk.

Et av hovedargumentene for bru er at det vil få flere til å sykle og gå mellom øst og vest. Det vil det ganske sikkert og det er bra, det ønsker vi. Men vi snakker her om en reduksjon av de typiske reisene mellom bydelene på ikke mer enn 1,7 km. Det er det samme som ca 20 minutter gange eller 6 minutter på sykkel.

Det viktigste spørsmålet er likevel om det er riktig bruk av midlene?

Brua er pr. i dag estimert til 96 millioner, men med en stor usikkerhetsmargin på opp mot 40%. Hverken strøm eller grunnforhold er ferdig utredet og uten å bli tatt til inntekt for å være negativ, - vi er ikke helt ukjente med budsjettsprekk på byggeprosjekter i Porsgrunn Kommune.

På østsiden ligger byen vår og på den vestre siden bor det mange mennesker, men det gjør det også andre steder i byen. Vi har til dels store bydeler både i Brevik, på Herøya, Stridsklev og Heistad. De er også med på spleiselaget i kraft av bommer som må passeres på vei inn til byen. De vil ha relativt liten glede av gang og sykkelbru over elva ved Osebakken.

Det er så mange steder i byen vår vi kunne ønske oss bedre gang og sykkelveier. Mange vi snakker sier de også ville gledet seg over bedre sykkelforhold mellom Skien og Porsgrunn, strekninger som i dag er berørt av trafikk og forurensing.

Vi vil så gjerne bruke Bypakkemidlene riktig, til glede for flest mulig i byen vår. Spørsmålet er om vi gjør det ved å binde opp så store beløp til dette ene prosjektet.

Vi i Porsgrunn Venstre mener at svaret er nei.

Kristin Clemmensen, 1. kandidat Porsgrunn Venstre