Trenger ikke kul og flott bru, bare vi kommer trygt over

LESERBREV: Vi på Vestsiden ønsker oss en ny gang og sykkelbru over elva. Den behøver ikke å bli så kul eller flott. 24.05.2019 kl 17:37



Kristin Clemmensen, 1. kandidat Porsgrunn venstre, hadde innlegg i Varden om den nye brua over ælva i Porsgrunn. «Kult og flott» var overskriften. Litt villedende, og overskriften oser litt av pompøsitet og unødvendig bruk av Bypakkemidler.

Vi på Vestsiden ønsker oss en ny gang og sykkelbru over elva. Den behøver ikke å bli så kul eller flott. Bare vi kommer oss over på en trygg måte, enten til fots eller på sykkel.

Den nye brua vil knytte Vestsiden tettere til sentrum, jernbanen, kulturhus, bibliotek og busstasjonen. Kommer brua, er det faktisk veldig kort å gå, eller å sykle, for store deler av Vestsidens befolkning. Helse og miljøgevinsten vil også bli god.

Alle skjønner at verken Brevik, Heistad, Stridsklev , Eidanger, Vallermyrene og Hovenga ikke får så mye glede av den nye brua. Jeg regner med at de er veldig godt fornøyd med de trygge gang og sykkelstiene som kommunen har anlagt i deres områder. Vi på Vestsiden ønsker også trygge gang og sykkelstier/bru.

Dessverre er det 3 husstander på Vestsiden som blir berørt. På opplysningsmøte hos Porsgrunn kommune for en stund siden, ble dette tatt opp, og det var stor forståelse fra kommunens side å ivareta de berørtes interesser på beste måte.

I dag kan man også sykle helt trygt på gang og sykkelsti på begge sider av elva mellom Porsgrunn og Skien og helt ut til Brevik.

Det syntes rart at Venstre ikke stemmer for moderne byutvikling og knytte bydelene sammen. Den nye brua vil koste, og det er vel bare den her gangen vi kan si ja, og ha penger til et så stort prosjekt. Kommer ikke brua nå, vil jeg tro at det blir mange år til dette kommer opp som sak igjen. Mandal, Tønsberg, Drammen og Fredrikstad blant annet, har klart det med stort hell. Snart kommer antakelig også Skien med sin nye bru fra Jernbanebrygga til Klosterøya.

Siden Clemmensen sykler så mye, har hun vel en mening om sykkelstien over Porsgrunnbrua , og hvordan den fungerer.

Jan Petter Larsen, Lahelle

