Vårt livs maraton startet for lenge siden annonse

LESERBREV: Jeg jobber på gulvet på Sykehuset Telemark, sammen med veldig mange flinke folk. Hver dag møter jeg og mine kollegaer på jobb. Vi er sykepleiere, hjelpepleiere, leger, bioingeniører, fysioterapeuter, portører og flere andre faggrupper. 22.05.2019 kl 12:53 (Oppdatert 12:56)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978

Vi gjør alt vi kan for pasientene som blir innlagt på Sykehuset Telemark. Og jeg synes vi er innmari gode. Vi er god på å jobbe effektivt, vi er gode på å jobbe i team og vi yter god hjelp til de som trenger det. Vi bryr oss. Vi viser omsorg både for de syke og deres pårørende.

Vi jobber hele døgnet, alle dager i året. Vi rekker ikke alltid spise lunsj eller middag. Ja, vi springer mye! Ja, vi har merket at det stadig kommer innstramningstiltak og at økonomien ved Sykehuset Telemark har utfordringer.

Tirsdag 21.5 kunne alle lese et leserinnlegg i lokalavisene fra Fagforbundet i Telemark som omhandlet styrevedtaket om den økonomiske langtidsplanen (ØLP) for 2020 til 2023. I leserinnlegget fremstilles det flere tolkninger av hva denne innebærer. I siste del fremkommer det at Fagforbundet er lite tilfreds med at ØLP ble enstemmig vedtatt i styremøtet 10.4. De uttrykker misnøye og skuffelse over ansatte-representantene i styret. Dette synes jeg er dypt urettferdig.

Nå er det slik at disse ansatte-representantene nylig er valgt inn. De jobber på gulvet sammen med meg og alle andre. De går vakter, tar imot pasienter og kjenner på kroppen hver dag hvordan det er å jobbe på Sykehuset Telemark.

De ble valgt inn med støtte fra et flertall av de ansatte. Jeg og mange andre vet at de tar jobben som ansatt-representant alvorlig. De har min fulle tillit. De er dyktige folk som er vant til å gjøre jobben, og jeg er overbevist om at de representerer meg og de andre på best mulig måte.

Men de må få tid og armrom til å gjøre jobben! Og ikke minst – vi må jobbe sammen! Samarbeide og hjelpe hverandre – slik vi gjør på jobb hver dag!

Så jeg ber dere som er bekymret for økonomien og fremtiden på Sykehuset Telemark: jobb sammen med oss og støtt opp om de innvalgte ansatte-representantene istedenfor å motarbeide og kritisere de som er villige til å yte en ekstra innsats for oss!

Vennlig hilsen Marit Gjølme, ansatt ved Sykehuset Telemark

MER OM DEBATTEN: