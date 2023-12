Per Christian ble 79 år gammel. Han kjente mange, men det er nok enda flere som føler at de kjente Per Christian.

Han etterlater seg mye. Vestlendingen var en eminent historieforteller som skrev flere bøker. I 2019 ga han ut historien om Tekniker’n i Porsgrunn. Her var det ikke mye tørr fysikk og kjedelig kjemi som ble plassert mellom permene. Han skrev levende, ekte og med et glimt i øyet.

Jeg møtte Per Christian flere ganger, også mens jeg jobbet i PD. Han leverte blant annet glimrende reiseskildringer fra sine mange turer sammen med sin kjære Marit, som han mistet altfor tidlig. Sammen fikk de to døtre, Charlotte og Karianne.

Ofte kom samtalene inn på fotball. Han var en lidenskapelig Haugesund-patriot. En litt mer ukjent side: Per Christian spilte i sin tid også for Bodø/Glimt.

Den blide vestlending hadde en meget god penn og en formuleringsevne som gledet flere tusen. Per Christian var også en godt likt lærer på Kjølnes ungdomsskole på 1980-tallet og et ivrig medlem av Porsgrunn sangforening, byens eldste kor.

Noen ganger sang Per Christian ut på andre måter også. Som for eksempel da han i 2016 dro undertegnede med til en ny snarvei i regi av Bypakke Grenland, på Flåtten. Her skulle det lages reportasje! Bakgrunnen for saken var at en fin natursti ble omgjort til en asfaltert autostrada for syklister. Naturen måtte vike. Han mente det var bedre måter å bruke pengene på. «Som å bygge motorvei til Oklungen», slo den ivrige syklisten fast.

Litt rabalder i spaltene likte han.

Erik Enger, ansvarlig redaktør i PD skriver i sitt minneord i egen avis: «Jeg var så heldig å jobbe sammen med Per Christian på Kjølnes ungdomsskole på 80-tallet. Vestlendingen var en meget populær lærer. Alltid blid, og alltid med elevenes perspektiv. Som kollega var han vennlig og behjelpelig for en ung nyutdannet lærer som ble kastet til ulvene. Han hadde også et spesielt øye til de elevene som ikke alltid fant seg helt til rette på skolen. Snill som dagen er lang, og med et sterkt sosialt perspektiv på lærergjerningen.»

Per Christian Nagell Svendsen var en god mann. Han begraves fra Eidanger kirke, fredag 22. desember.

Familien er kjent med at Varden omtaler dødsfallet.