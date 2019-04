10 trafikk-tips for en trygg påskeutfart PÅSKE: Mange bilister skal på påskeferie denne påsken. (Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix) annonse

Påskeferien starter for mange i dag, og i år som i fjor betyr det mange mennesker i bevegelse fra A til B over hele landet. 12.04.2019 kl 08:17 (Oppdatert 08:27)

Birte Ulveseth

Ifølge ferske tall skal faktisk over halvparten av oss på påskeferie i år, og hele 78 prosent av påsketuristene planlegger å nyte feriedagene i Norge. Det kommer frem i en ny undersøkelse fra Kantar TNS på vegne av NHO Reiseliv.

Med over halvparten av befolkningen i bevegelse, vil det kreve litt ekstra av alle oss som skal ut i påsketrafikken fra nord til sør. Sørg for at du og dine kjære får en trygg reise til og fra hytta eller byferien med disse 10 trafikkrådene fra Trygg Trafikk:

1. Bart i byen, vinter på fjellet.

Selv om snøen er borte i lavlandet, er det fortsatt vinter mange steder når du kommer opp i høyden. Husk på at føre kan skifte fort, og vær oppmerksom på kjøreforhold som endrer seg underveis. Bruk riktige dekk som passer til forholdene og ha med kjetting.

2. Du blir garantert ikke ensom på veien.

Mye trafikk betyr ekstra krav til samhandling. Vær forutsigbar i kjøringen og ta det med ro. Ikke la deg stresse på veien. Det gjør deg bare til en dårligere sjåfør og det blir fort dårlig stemning i resten av bilen.

3. Du kommer frem tidsnok.

Hold fartsgrensen. Den er satt av en grunn. Fartsgrensen er også den høyeste tillatte farten på strekningen. Du sparer minimalt med tid på å utfordre fartsgrensene. Husk at for høy fart er en av hovedårsakene til alvorlige ulykker.

4. Ta beltesjekken jevnlig på barna

På lange kjøreturer er første bud å sikre barna og deg selv! Både liten og stor må bruke sikkerhetsbelte. Beltet skal gå stramt over hoften og over skulderen nær halsen. Sovende barn vrir seg lett ut av sikkerhetsbelte, spesielt når de sover. Sjekk, stans og sikre barnet ditt på nytt ved behov.

5. Ta av tykke jakker når beltet skal på

Ta av tykke klær på både liten og stor, slik at bilbeltet faktisk fungerer som det skal om ulykken først er ute.

6. Er påskefesten egentlig helt over enda?

I følge alkovett-organisasjonen AV-OG-TIL har en sjåfør med 0,2 til 0,5 i promille dobbelt så høy risiko for skade enn om sjåføren er edru. Gi deg selv svært god tidsmargin dagen derpå om du skal ut på påskeveiene bak rattet.

7. Har du kontroll på tingenes tilstand?

Løse gjenstander kan fort bli et dødelig våpen ved en bråstopp. Et kamera som veier to kilo vil ved bråstopp i 70 km/t ha en vekt tilsvarende 110 kilo. Ha derfor aldri løse gjenstander på bagasjehylla, eller liggende løst andre steder i kupeen.

8. Firbente må sikres, de også

En hund på 20 kilo i bilen vil få en vekt på 786 kilo ved en bråstopp i 50 km/t. Store hunder bør sikres i egne transportbur ved bakseteryggen i bagasjerommet. Andre dyr i bur bør plasseres i bagasjerommet og inntil seteryggen. Ikke bruk sammenleggbare bur. De kan klappe sammen under en kollisjon.

9. La mobilen ligge

Ikke bruk mobilen mens du kjører. Fokuserer du på mobilen i tre sekunder forflytter du deg 66 meter hvis du kjører i 80 kilometer. På 66 meter kan det skje mye som du ikke rekker å få med deg før det er for sent

10. Hold avstand

Hold god avstand til kjøretøyet foran. Husk at bremselengden på snø er minst dobbel så lang som på tørr asfalt! Avpass farten etter forholdene. Kjør tydelig så andre ser hva du vil og hvor du vil.