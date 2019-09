11 reinjegere anmeldt på Hardangervidda BUKK: I år er det bare lov å skyte bukker på Hardangervidda, men ikke alle har holdt seg til det. (Foto: NTB Scanpix) annonse

Jaktoppsynet har hittil i årets reinjakt levert 11 anmeldelser for ulovlig jaktutøvelse på Hardangervidda. Det skulle bare skytes bukk i årets jakt, men ikke alle forholdt seg til det.



Miljøkrimkoordinator Jon Galteland i Sørøst politidistrikt sier til Varden at det har vært anmeldt 11 saker så langt under årets reinsjakt. Jakta fortsetter til og med søndag 22. september.

– Sakene dreier seg både om inhuman jakt, manglende ettersøk etter påskutte dyr, skyting uten avtale med rettighetshaver, jakt i fredingssoner, motorferdsel og jegere som har skutt simler, forteller Galteland.

7000 dyr totalt

Simler er strengt forbudt å skyte under årets villreinjakt på Hardangervidda. Kvotene i år er nemlig høyst spesielle: 1850 bukker og null simler og kalver. Bakgrunnen for dette er at myndighetene ønsker å undersøke om noen reinsdyr på Hardangervidda kan ha blitt smittet av den fryktede skrantesyken.

Den omstridte strategien som er valgt er å skyte ut storparten av de voksne bukkene. Det anslås at hele reinstammen på Hardangervidda utgjør ca. 7000 dyr, så 1850 bukker er en stor andel og en langt høyere kvote enn vanlig.

Analyserer hjernen

Prøver av de skutte dyrenes hjernevev skal sendes til veterinærinstituttet for analyse. Avisa Nationen skrev i slutten av august at det så langt ikke var funnet smitte i noen av prøvene som var sendt inn.

Den spesielle kvoten gjør at det for enkelte jegere har vært vanskeligere å få det dyret de skal ha.

– Tidligere år har man kunnet skyte simle istedenfor bukk og eventuelt bytte med andre jegere. I år er det ingen slingringsmonn, og det har vært tilfeller av jegere som har skutt simler, sier Jon Galteland i politiet.

– Ser de ikke forskjell?

– Hos reinen har jo både simler og bukker gevir, så det kan være vanskelig å vurdere noen ganger, men hvis man er i tvil bør man la være å skyte, sier han.

Skjøt inn i flokken

– Hva slags tilfeller har dere sett av inhuman jakt?

– Jaktoppsynet har observert jegere som skyter inn i en flokk, der det står andre dyr bak som kan bli skadet. Slike tilfeller blir anmeldt, sier han.

Galteland forteller at både oppsynsmenn og jegere også har kommet over dyr med skuddskader som de har avlivet.

I tillegg har det blitt observert veldig mange dyr med sykdommen fotråte i år. De har ofte vondt for å gå og har åpne sår på føttene. En hel del slike syke dyr har blitt avlivet.

Når det gjelder antall og type lovbrudd i år, sier Galteland at det har vært et nokså normalt år. Ingen Varden har vært i kontakt med i Statens Naturoppsyn kan foreløpig anslå hvor stor andel av årets kvote på 1850 bukker som er blitt skutt. Dette meldes inn til fjellstyrene som etter hvert rapporterer til offentlige myndigheter.