14-åring påkjørt – politiet ønsker å komme i kontakt med kvinnen som kjørte på gutten

I går ble en 14 år gammel gutt påkjørt i Porsgrunn sentrum. Politiet ønsker nå å komme i kontakt med kvinnen som kjørte på gutten. 24.08.2019 kl 11:03 (Oppdatert 11:08)

Ulykken skjedde fredag ettermiddag klokken 13.45 i krysset Sverresgate/Skolegata mellom Prix-butikken og Kulturskolen i Porsgrunn.

– Politiet har fått melding om et trafikkuhell som skjedde i går fredag. Det var et sammenstøt mellom en 14 år gammel syklist og en bil. Den kvinnelige bilføreren kjørte fra stedet etter en kort samtale med gutten, og politiet ønsker å komme i kontakt med den kvinnelige bilføreren for å avklare hendelsesforløpet, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Roger Aaser.

Gutten har hatt smerter i en fot etter sammenstøtet, og har i dag vært på legevakten for sjekk. Det var i dag politiet fikk melding om ulykken. Gutten hadde med seg en sykkel, det er uvisst om han syklet eller gikk med sykkelen da han ble påkjørt.