160 evakuert etter skogbrann ute av kontroll

Skogbrannen i Sokndal i Rogaland er fortsatt ute av kontroll. Rundt 160 boenheter er foreløpig evakuert som følge av brannen som er ventet å nå bebyggelsen onsdag morgen. Klokken 4.30 var heimevernet på plass for bistand, og helikoptre skal være på plass klokken 8.

På grunn av røykutvikling og brann holdes Sokndal skole stengt. Brannen påvirker også flere veier i distriktet.

Kim til Russland

Det pansrede toget til Kim Jong-un er på vei til Vladivostok, der den nordkoreanske lederen skal møte Russlands president Vladimir Putin, i det som er det første møtet mellom dem.

– Fokuset vil være på en politisk og diplomatisk løsning på atomproblemet på Koreahalvøya. Russland er innstilt på å gjøre alt for å styrke en positiv utvikling, sa Putins rådgiver Jurij Usjakov til det russiske nyhetsbyrået.

Redusert straff

Tre av de fire dommerne i Brasils øverste ankedomstol gikk inn for å opprettholde dommen mot Lula, men reduserte straffen til åtte år og ti måneders fengsel. Den 73 år gamle tidligere statssjefen var dømt til tolv år og én måned i fengsel for korrupsjon og hvitvasking i forbindelse med et planlagt eiendomskjøp.

Den reduserte straffen innebærer at Lula allerede til høsten kan søke om åpen soning eller husarrest, skriver avisen O Globo.

Solskjær-reaksjon

Under tirsdagens pressekonferanse før storkampen advarte nordmannen sine egne spillere mot Manchester Citys angivelige taktikk. – Når vi vinner må vi være klare for deres aggresjon, for de kommer til å kakke oss i anklene og hælene, og sparke oss, sa Manchester United-manageren og tilføyde at han var sikker på at Citys taktikk var å lage frispark.

– Jeg har aldri på mine ti år som manager forberedt en kamp med denne taktikken. Jeg har aldri bedt en spiller om å lage frispark for å unngå noe, svarer Guardiola på anklagelsene, ifølge The Telegraph.

«Marsskjelv»

En romsonde har for første gang registrert det som trolig er et «marsskjelv», et jordskjelv på vår røde naboplanet Mars.

Det er første gang et jordskjelv er registrert på en annen planet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ifølge et NASA-laboratorium tilsvarte rystelsene et jordskjelv med styrke 2,5.