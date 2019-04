19-åringen mistet lappen for å ha dirigert trafikk annonse

En 19 år gammel mann ble tirsdag kveld fratatt førerkortet for å ha stilt seg opp for å dirigere trafikk gjennom to ulike rundkjøringer. 30.04.2019 kl 21:14 (Oppdatert 21:33)

Dette skjedde på Rv36 på Klyve. Politiet oppdaget mannen ved to anledninger hvor han sperret av rundkjøringen slik at bilene han var på tur med kunne kjøre forbi samlet.

– Det var en 19 år gammel mann som parkerte bilen sin slik at den sto til hinder for andre bilister som skulle forbi. Han stilte seg så opp og dirigerte de bilene han var i følge med gjennom rundkjøringen, dette gjorde han ved to anledninger, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Marius Knudsen.

Politiet tar beslag i førerkortet til mannen.

– Jeg vet ikke eksakt hvor mange bilder det var som var med i følge, men dette ble annonsert på Facebook, og der skal interessen for møtet vært stor, sier Knudsen.