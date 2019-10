21 bøter etter fartskontroll. Fire kjørte uten førerkort

Det var ved E18 på Stathelle at UP natt til torsdag holdt fartskontroll i 70-sonen.

Det resulterte i 21 bøter for hastighet og flere bilister som kjørte uten førerkort.

– Høyeste hastighet ble målt til 103 km/t, opplyser politiet på Twitter.

– I tillegg ble fire personer anmeldt for kjøring uten å inneha gyldig førerkort.

