212 kunder uten strøm i Porsgrunn Skagerak nett melder om feil på strømnettet i Porsgrunn. 06.08.2019 kl 13:21 (Oppdatert 13:26)



Totalt 212 kunder er berørt av avbruddet, som ble registrert kl. 12.25.

Skagerak Netts oversikt over avbrudd oppgir at det er uklart når strømmen kan forventes tilbake, men at feilsøking pågår.

- Vi har en feil i kabelnettet øverst i Deichmanns gate på Flåtten. Vi har begynt å koble om, slik at feilen blir isolert, sier kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes.

- Forhåpentligvis har alle strømmen tilbake i løpet av kort tid, men vi har ikke funnet feilen ennå, sier Omnes til Varden ved 13.20-tiden.