22 bilførere bøtelagt i UP-kontroll: – Fryktelig høyt antall, sier politiet MANGE TATT: 22 fartssyndere ble stoppet under kontrollen i sentrum av Gransherad. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix) annonse

Hastighetskontrontroll på fylkesvei 37 i Gransherad ga fullklaff for Utrykningspolitiet. 22.02.2019 kl 14:57 (Oppdatert 15:02)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Mange hadde tydeligvis hastverk med å komme seg opp til hytter på fjellet i Sør-Norge fredag.

I løpet av et par timers kontroll på Notodden skrev Utrykningspolitiet (UP) ut forenklede forelegg til 22 sjåfører.

– Kontrollen ble gjennomført på fylkesvei 37 i Gransherad mellom klokken 11 og 14 fredag. I løpet av kontrollen ble det skrevet ut forelegg til totalt 22 bilførere på grunn av for høy fart, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt.

Så fort at lappen nesten røk

På strekningen kontrollen fant sted er fartsgrensen 50 km/t.

– Den høyeste målte hastigheten var 71 km/t. Det er ikke høyt nok til at førerkortet ryker, men vedkommende fikk en saftig bot, sier Groth.

– Fryktelig høyt antall

Han synes at 22 bøteagte bilførere er et høyt antall.

– Det er et fryktelig høyt antall, spesielt siden det var en kontroll som ikke varte så alt for lenge. Men mange hytteturister hadde hastverk med å komme seg opp på fjellet, men turen ble nok litt dyrere enn forventet for enkelte etter møtet med UP, sier operasjonslederen.