25-åring ranet av to menn utenfor butikk i Skien ÅSTEDET: Ranet fant sted utenfor Joker i Duestien. (Foto: Anniken Wathne)

Lettere skadet etter å ha blitt truet med kniv. Politiet jakter på to tenåringer. 11.10.2019 kl 16:20 (Oppdatert 16:50)

Politiet fikk i 14-tiden fredag ettermiddag melding om at en mann var blitt overfallt og ranet utenfor Joker Duestien i Skien.

– Mannen, en 25-åring, gikk med øreklokker på hodet da to gutter/unge menn i mørke klær kom mot han. En av dem skal ha dratt fram en kniv, sier operasjonsleder Andre Kråkenes i Sør-Øst politidistrikt.

– Slått og sparket

25-åringen ble utsatt for slag og spark, og før de stakk fra stedet fikk de to ranerne med seg både øreklokken og noe tobakk som 25-åringen hadde på seg.

– Den fornærmede ble kun lettere skadet, sier Kråkenes.

Ønsker tips

De to mistenkte ranerne anslås å ha vært i alderen 15-19 år gamle.

– Vi ønsker tips i saken, sier operasjonsleder.

Yvonne Dahl var på jobb inne på Joker-butikken da ranet skjedde. Hun så ingenting, men kunder som har handlet i butikken i ettermiddag har fortalt at det var mye politi i området, og at politifolkene opplyste at de lette etter noen ungdommer.

– Det har jo vært en del uro og rusa folk i dette nabolaget før, men det har vært stille en stund nå, sier hun.

