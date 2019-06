40-åring siktet og avhørt etter dobbeltdrap Drept: To personer er funnet drepte på Kolltveit på Sotra utenfor Bergen. En 41 år gammel mann er pågrepet (Foto: Richard Halland) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 28. juni. 28.06.2019 kl 06:11 (Oppdatert 06:17)

40-åring siktet og avhørt etter dobbeltdrap

En 40-åring er avhørt og siktet for drap på foreldrene. Paret i midten av 60-årene ble funnet drept på Kolltveit på Sotra utenfor Bergen torsdag kveld.

Ifølge Bergens Tidende arbeidet rettsmedisiner på åstedet fram til 2-tiden natt til fredag. Først da ble de to avdøde fraktet vekk, mens politiets krimteknikere fortsatte arbeidet.

Enighet på overtid – ingen streik i riggoppgjøret

Fire timer på overtid natt til fredag kom partene til enighet om et resultat som gir riggansatte solid lønnsøkning. Dermed blir det ikke streik på riggområdet.

Industri Energi og Safe representerer de ansatte, mens Norges Rederiforbund representerer arbeidsgiverne i meklingen

Beskyldt for samarbeid med rasister

Tidligere visepresident Joe Biden ble stilt til veggs av motstander Kamala Harris under den andre debatten blant demokratiske presidentkandidater.

Ti ny demokrater stilte i den andre dagen med debatt for dem som ønsker å ta opp kampen mot president Donald Trump neste år. Diskusjonen var innom mange temaer, men den tidligere visepresident Joe Biden, av mange utpekt som favoritt, ble hardt angrepet av California-senator Kamala Harris. Svært offensivt gikk Harris løs på at Biden tidligere skal ha samarbeidet med politikere som forsvarte raseskille

Trump møtte Abe før G 20-møtet

Bare én måned siden de to statslederne sist traff hverandre under den amerikanske presidentens offisielle besøk i Japan, hadde Donald Trump og Shinzo Abe et nytt møte i forkant av G 20-arrangementet fredag.

Trumps datter Ivanka og svigersønn Jared Kushner, begge er oppnevnt som presidentens rådgivere, var med på møtet.

USA med 40 milliarder til grensebarn

Kongressen i USA har vedtatt en pakke på nesten 40 milliarder kroner i nødhjelp for å avlaste situasjonen migrantene har ved den sørlige grensen i USA. Både Senatet og Representantenes hus stiller seg bak forslaget om å bevilge 4,6 milliarder dollar.

Det har den siste tiden vært en økning i migranter fra Mellom-Amerika.