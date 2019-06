Abbas-familiens avslag står ved lag Abbas-familien: Søsknene Yasin ( midten), Ehsan (t.h.) og deres mor Atefa Rezaie Abbasi landet på Værnes forrige torsdag kveld. (Foto: Ole Martin Wold /NTB) Dette er de viktigste nyhetene natt til torsdag. 27.06.2019 kl 06:12

NTB

Abbasi-familiens avslag står ved lag

Utlendingsnemnda (UNE) bekrefter overfor Adresseavisen at Abbasi-saken fremdeles står uendret. Avslaget står ved lag. Det betyr at UNE ikke har noen sak til behandling med familien, at familiemedlemmene ikke har lovlig opphold i Norge og at vedtaket om utsendelse står fast.

Familiens advokat Erik Vatne sier til Adresseavisen torsdag at han planlegger en omgjøringsbegjæring og sier han forventer en reell vurdering.

Høyesterett avviser anke fra Oslo katolske bispedømme

Høyesterett har satt endelig punktum for medlemsrotsaken i Oslo katolske bispedømme. Dermed må bispedømmet betale tilbake omtrent 100 millioner kroner.

Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at den sivile saken blir fremmet for Høyesterett, heter det. Rettssaken om tilbakebetaling av statsstøtte har sitt opphav i at OKB fra 2011 til 2014 hadde brukt telefonkatalogen til å melde inn personer med katolsk-klingende navn inn i bispedømmet.

VG: Ap-representanter foreslår bøter for netthets

Arbeiderpartiet mener netthets har for få konsekvenser, og foreslår å gi politiet mulighet til å gi forenklede forelegg til folk som hetser.

Maria-Karine Aasen-Svensrud og Ap-nestleder Hadia Tajik har fremmet et representantforslag som skal gjøre det lettere å slå ned på netthets, skriver VG. Tajik poengterer at forslaget ikke legger opp til at flere ting skal bli straffbart, men at ting som allerede er ulovlige skal få raskere konsekvenser.

Demokratisk uenighet om offentlig helsevesen i USA

De ti første demokratiske kandidatene, som vil utfordre Donald Trump under presidentvalget neste år, hadde veldig ulike oppfatninger om offentlig helsevesen under den første debatten gikk av stabelen i Miami natt til torsdag.

Senator Elizabeth Warren fra Massachusetts, som tilhører venstresiden i partiet. Hun argumenterte sterk for at dagens system med private helseforsikringer ikke lenger fungerer, og derfor må avskaffes. Under nattens debatt var det imidlertid bare én annen som støttet henne i dette synet, nemlig ordfører i New York, Bill de Blasio.

Maduro advarer motstandere etter påstått avsløring om kupp

Venezuelas president Nicolás Maduro advarte onsdag sine politiske motstandere med at han ville være nådeløs dersom noen forsøkte å sette ham til side.

En talsmann for Maduro sa på nasjonalt fjernsyn i Venezuela onsdag at planer om statskupp mot presidenten var blitt avslørt. Etter at de angivelige kupplanene var blitt gjort kjent, advarte Nicolás Maduro offentlig onsdag sine politiske motstandere.

– Vi vil reagere nådeløst mot et fascistisk kuppforsøk, nådeløst, sa Maduro under en kunngjøring på offentlig kringkasting.