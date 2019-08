Advarer om mulige giftalger i Norsjø Miljøhygienisk avdeling på Notodden melder om at det er mulig observert fremvekst av blågrønnalger i Norsjø. 01.08.2019 kl 18:25

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

På sin hjemmeside skriver Nome kommune at de om at publikum/badende følger med og vurderer situasjonen.

Dersom situasjonen endrer seg vil kommunen informere om dette.

Avdelingsingeniør Per Varøy kan informere om at det er tatt høyde for slike forekomster og at det ikke påvirker drikkevannet i kommunen.

– Blågrønnalger er egentlig en gruppe bakterier som heter cyanobakterier. Disse finnes naturlig i jord, luft og vann, men under visse forhold kan det bli en synlig oppblomstring av disse bakteriene i elver og innsjøer, av og til også i havet. Oppblomstring forekommer oftest i næringsrike innsjøer, og skjer helst i perioden juni – oktober. Cyanobakterier kan produsere toksiner (giftstoffer) og lukt- og smaksstoffer. Kontakt med toksinene kan gi hudirritasjoner og forgiftninger, skriver Folkehelseinstituttet.