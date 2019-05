Agder: Bekrefter tilfelle av meslinger – ble smittet på Europa-reise

Meslinger starter med feber, hoste, snue og lysskyhet og er da vanskelig å skille fra mange andre sykdommer. Men så etter noen dager faller feberen, og et utslett kommer bak ørene og sprer raskt til hele kroppen. Etter noen dager forsvinner utslettet. Alvorlige sykdomsforløp er sjeldne. Personer som tror de kan ha fått meslinger, kan ringe sin fastlege på dagtid eller legevakta (116 117) om kvelden og i helgene.

Informasjon: Som abonnent kan du være logget inn inntil 5 steder samtidig. Du har nå logget inn over 5 steder, og er derfor automatisk blitt logget ut. Logg enkelt inn på nytt eller få mer informasjon her

Hei, ! Velkommen tilbake. For å lese resten av saken kan du benytte deg av et av tilbudene nedenfor:

Logg inn eller lag digital bruker for å lese videre. Er du ikke abonnent kan du få tilgang under.

Hei! Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre. Kjøp digital tilgang her