Alltid beredt til sommerleir Tyrkermatte: Cecilie Welde Pettersen (t.h.) fra 1. Heistad lærer bort til Christina Kjær Vinje (t.v.) og Malin Stormoen fra 1. Herre. (Foto: Bjørnar Larsen) Sommerleir i Lunde: Grenland krets av Norges speiderforbund hadde sist uke kretsleir med 500 deltakere på Telemark kanalcamping i Lunde. Her, 91 barn samt ledere klar til kanopadling på nest siste dag, fredag. (Foto: Bjørnar Larsen) Byggmestre: 1. Sannidal og 3. Skien speidergrupper foran tårnet/portalen sin sammen med leirsjef Reidulf Tangen (midten foran). (Foto: Bjørnar Larsen) På speiderleir: Jørgen Realfsen fra 8. Skien og Karianne Tveranger fra 5. Skien MS. (Foto: Bjørnar Larsen) Sommerleir i Lunde: Roar Sæther heiser Tirill Hellem Sæther opp i tårnet til 1. Sannidal og 3. Skien speidergrupper. (Foto: Bjørnar Larsen) Luftig fotoplattform: 1. Sannidal og 3. Skien speidergrupper fotografert oppe fra tårnet sitt av Vardens medarbeider som for anledningen var heist opp. (Foto: Bjørnar Larsen) Eks-speider: Kjøpmann Freddy Etland Stave fra Rema 1000 Bø og Skogen er tidligere speider i 1. Heistad. Under speiderleiren til Grenland krets på Telemark kanalcamping leverte han matforsyninger til leirens intendanturansvarlige Birthe Skifjell. (Foto: Bjørnar Larsen) Hva har 1000 bein, elsker naturen og er helt mester på å lage knuter? 06.07.2019 kl 09:14 (Oppdatert 09:17)

Svaret er selvfølgelig en speiderleir. I dette tilfelle sommerleiren til Grenland krets av Norges speiderforbund (NSF).

500 speidere inntok sist uke Telemark kanalcamping i Lunde. Blant disse er Karianne Tveranger fra speidergruppa 5. Skien MS som fredag sto klar med padleår og stø kurs mot nærmeste kano.

– Det jeg har likt best denne uka er førstehjelp, for kommer jeg til et sted der noen er skadd så kan jeg hjelpe, sier Tveranger. Hun har vært speider siden i andre klasse og etter ferie skal hun starte i tiende.

Lærer å ta ansvar

Reidulf Tangen leirsjef for speiderne som har vært samlet i Lunde. Han legger vekt på «speidermetoden» som er en viktig del av speiderprogrammet og ledertreningen i Norges speiderforbund.

Denne metoden legger blant annet vekt på forpliktelse gjennom lov og løfte, medbestemmelse og ansvar samt bruk av patruljesystemet.

– Målet med speiding er ikke kano og gapahuk – dette er virkemidler og en del av treningsprogrammet. Målet er på utvikle den enkelte til å ta ansvar og lære seg å jobbe sammen i en patrulje, å få det til å fungere, sier Tangen.

– Det at en som er 12, 13 år begynner å få lederoppgaver som patruljeassistent, det er vi nokså alene om, tror jeg. En patruljeassistent lærer seg å overføre kunnskap til de yngre i patruljen.

En av dem som nå er patruljeassistent, er Karianne Tveranger. Hun mener lederopplæringen i speideren er noe hun kan ta med seg ut i resten livet.

– Har vi for eksempel gruppearbeid, kan jeg veilede folk heller enn å fokusere på det de gjør feil, sier Tveranger til samtykkende nikk fra leirsjef Tangen.

Størst og høyest

Noe av det en speider liker aller best, er «pionering». Det vil si å surre tau for å lage byggverk og praktiske konstruksjoner av stokker.

På denne leiren er det speidergruppene 1. Sannidal og 3. Skien som utmerker seg. De holder til bak sin kombinasjon av portal og flaggstang som dominerer speiderleiren.

– Vi har høyest flaggstang, største flagg, største bord og de eneste som har trinsesystem som kan heise folk opp i tårnet, forteller Trond Engen som troppsleder i 3. Skien.

Han oppfordrer journalisten til å teste konstruksjonen. Før man en vet ordet av det, er man så heist opp i tårnet. Svevende der oppe kiler det herlig i magen. Det er morsomt å være på speiderleir.

