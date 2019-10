Anne Rimmen venter barn FORELDRE: Anne Rimmen og samboeren Ailo Gaup. (Foto: Scanpix) annonse

Tv-profilen og samboeren venter barn nummer to. 07.10.2019 kl 22:24 (Oppdatert 22:28)

Anniken Wathne

Anne Rimmen fra Porsgrunn og samboeren Ailo Gaup venter barn nummer to.

Det melder tv-profilen selv på Instagram.

– Vi gleder oss til våren, for da blir vi tobarnsforeldre! skriver hun under et bilde av seg selv og samboeren.

Paret har sønnen Ebbe (3) fra før.

