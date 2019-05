Antallet lånere har blitt dobbelt så mange Ski: Daglig leder av Keops, Morten Kjørholt Pettersen med et par Madshus utlånsski. – Så dyre ski kjøper vi ikke; disse har vi fått i gave, sier han. (Foto: RAGNHILD JOHANSEN) Utlånssentralen: Utlånssentralen Utlånssentralen: Utlånssentralen Utlånssentralen: Utlånssentralen annonse

+ Keops har fordoblet utlånet av skiutstyr. Økt barnefattigdom i Porsgrunn er en av årsakene. 07.05.2019 kl 14:56 (Oppdatert 14:57)

Ragnhild Johansen

På tre år har utlånet ved Utlånssentralen gått fra cirka 1.500 til drøyt 3.000. Siden det er åpent noen få timer bare to dager i uka har det vært vanlig med køer fra inngangsdøra til skranken.

Daglig leder i Keops, Morten Kjørholt Pettersen er godt fornøyd.

– Vi har større plass enn de hadde i Meierigården, og dermed har vi fylt opp med mer utstyr, sier han og unnslår ikke at behovet og interessen for å låne vintersportsutstyr er stadig økende.

Barnefattigdom øker

Da tilbudet om gratis utlån av skiutstyr ble opprettet i 2012 var det uttalt at det skulle være et tilbud til hele byens befolkning. Det ble samtidig understreket at det var spesielt viktig for barn og unge i lavinntektsfamilier.

Pettersen vil ikke være med på at økende barnefattigdom i Porsgrunn er det eneste svaret på det økte utlånet.

– Men det er utvilsomt medvirkende. Vi ser hvem som kommer til oss, sier han.

Men svaret er mer sammensatt. Lånerne er fra barnehagealder til godt oppover i aldersrekkene.

– Vi har studenter som kanskje står på ski tre ganger i løpet av vinteren. I stedet for å bruke studielånet til å kjøpe utstyr til flere tusen kroner, kommer de til oss, sier Pettersen.

Utstyr for en million

Utlånssentralen som nå befinner seg i kjelleren på det gamle Sparebank 1-lokalet i Jernbanegata rommer et lite hav av ski, skøyter, hjelmer, brett og støvler. Til og med akebrett med ratt er til låns. Keops-sjefen regner med at det totalt dreier seg om utstyr for rundt en million kroner.

Driften går over kommunebudsjettet, og nå ber Keops om mer penger.

Saken skal opp i utvalget for barn, unge og kultur (BUK) 8. mai. Administrasjonen har lagt inn en økning for neste års budsjett på 30.000 kroner; fra 172.000 til 202.000. Pengene skal primært benyttes til lønn og opplæring, men også til innkjøp av mer utstyr.

I sakspapirene står det at Utlånssentralen bør få 30.000 ekstra hvert år for å kjøpe inn nytt utstyr.

Mange flotte gaver

Det er en enorm slitasje på utstyret. Mye av jobben dreier seg om å sette det i stand. Det skal se fint ut. Dessuten må selvsagt hjelmer og støvler renses, og har fatter’n vært snill og smurt klister på låneskia, ja så må selvsagt skia også renses. I tillegg må alt utstyret justeres på samme måte som når du handler i sportsbutikken.

– De som jobber i Utlånssentralen har gått på kurs i sportsbutikken på Down Town for å lære hvordan det skal gjøres. Dette er viktig sikkerhetsmessig, sier Pettersen. Han legger til at ingen får låne brett uten hjelm.

Det er nemlig et mål. Det skal ikke se ut som om eller virke som om ungene har hentet skiutstyret hos Utlånssentralen. Ingen ønsker stigmatisering. Men langs veggene står det utstyr som er vel så dyrt som det mange unger har hjemme.

Keops-sjefen understreker at samtlige sportsbutikker gir dem hyggelige priser. I tillegg får de mange flotte gaver fra folk.

– Ungdom gir bort flunkende nytt utstyr som de vet de ikke kommer til å bruke forteller han.

Knapt noe tyveri

Sier politikerne ja til mer penger, håper Pettersen de får til en ekstra åpningsdag neste sesong. Selvsagt vil han også ha mere utstyr.

– Men det viktigste er å få til større sirkulasjon slik at flere kan låne, sier han.

– Hva med tyveri?

– Det er så lite at det er ikke vits i å nevne.

