Ap og Rødt vil få Stortinget til å hindre NSB å bli Vy. – Ikke bruk penger på fjas, mener Ap

KJÆRT BARN: Konsernsjef i NSB Geir Isaksen (t.h.) og styreleder Dag Mejdell presenterte nytt felles navn for NSB og Nettbuss. Det nye navnet er Vy. (Foto: Berit Roald / NTB scanpix)

Både Rødt og Arbeiderpartiet har fremmet stortingsforslag om å be samferdselsministeren stanse NSBs navnebytte til Vy. – Ikke bruk penger på fjas, mener Ap. 13.03.2019 kl 09:35 (Oppdatert 09:35)

NTB-Alexander Vestrum

– Navnebyttet skal formelt behandles i generalforsamling senere i måneden, og samferdselsministeren er generalforsamling i NSB. De største utgiftene ved navnebyttet, som totalt er anslått til 280 millioner kroner, påløper først ved innfasing. Hundrevis av tog og busser skal folieres. Tusenvis av nye uniformer skal kjøpes inn. Det er fortsatt mulig å snu i tide, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) opplyste tirsdag at han tar avgjørelsen om navnebytte «til etterretning» og vil ikke motsette seg endringen.

– Legg arrogansen til side

– Dale må legge arrogansen til side, og lytte til den voldsomme folkelige protesten mot navnebyttet, sier Moxnes.

Han har tro på flertall for forslaget i Stortinget. Både opposisjonen og Frps transportpolitiske talsperson på Stortinget, Morten Stordalen, ba styret revurdere saken.

– Når Frp i Stortinget stiller seg sammen med opposisjonen, er det i realiteten ikke flertall for navnebyttet. Vi håper den sunne fornuften er noenlunde jevnt fordelt mellom partiene, slik at vi sammen nå kan stanse dette fordyrende og håpløse navneskiftet, sier Moxnes.

– Et kraftig virkemiddel

Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson, Sverre Myrli, ber om at samferdselsministeren skal bruke sin eiermakt og stanse navnebyttet.

– Det handler om å hindre at to til tre hundre millioner kroner kastes bort på tull, mens pendlere og andre passasjerer venter på forsinkede og overfylte tog, sier Myrli.

Han innrømmer at det er et kraftig virkemiddel.

– Vi må likevel sette foten ned og si at nok er nok. Nå må pengene brukes på materiell, avganger og folk, ikke på mer fjas. Høyrepolitikken for norsk jernbane har nådd sitt parodiske høydepunkt, og nå får vi i det minste en debatt i Stortinget, sier Sverre Myrli.

Fremtidsvyer og ambisjoner

Det nye navnet ble gjort kjent på en pressekonferanse på Oslo sentralstasjon tirsdag formiddag, og like etterpå rullet det første toget med ny logo og ny design inn på stasjonen. Vy er et skandinavisk ord som betyr utsyn, oversyn, utsikt eller bilde av. Du kan for eksempel ha fremtidsvyer, som betyr ambisjoner eller utsikter, opplyste NSB.

Til NRK opplyste styreleder Dag Mejdell at endringen kommer til å koste 280 millioner kroner over en periode på fire år.