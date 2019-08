Ap trekker støtten til «nærpolitireformen»: – Regjeringen har sviktet på flere områder TREKKER STØTTEN: Partileder Jonas Gahr Støre, her sammen med rådgiver Jarle Roheim Håkonsen før en valgdebatt i Oslo sist uke, sier at partiet trekker støtten til «nærpolitireformen». (Foto: NTB Scanpix) Jonas Gahr Støre varsler nå at Ap ikke lenger kan støtte «Nærpolitireformen», som partiet avtalte med Solberg-regjeringen i 2015. 10.08.2019 kl 10:01

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 966

Grunnen er at norsk politi har utviklet seg i feil retning, sier Støre til VG.

– Ideen med reformen var at politiet skulle bli bedre, men regjeringen har sviktet på flere områder. I fjor sa vi at regjeringen hadde forlatt forliket med oss. Nå har vi ventet et halvt år på vedtatte forbedringer som ikke har kommet. Derfor er tiden inne til å si at denne reformen kan vi ikke støtte lenger, sier Støre.

VG skriver at protest-oppropet fra mer enn 100 av Aps ordførere i vår gjorde dypt inntrykk på partiledelsen: Ordførerne ventet på mer synlig nærvær av politi i alle deler av landet, derav det opprinnelige navnet «nærpolitireformen».

– Hva ønsker Ap?

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener Ap-ordførerne som har kommet til meg med konstruktive og gode innspill, men sier at han ikke klarer å ta Ap-lederens kritikk seriøs.

– Det store spørsmålet er hva Ap egentlig ønsker nå. Vil de reversere, og tilbake til det politiet vi hadde før reformen? Eller er det bare slik at de er uenige i enkelte deler av gjennomføringen av reformen? Det er uklart for meg, sier Kallmyr til VG.

Fem hovedpunkter

Dette er Ap-ledelsen misfornøyde med ifølge VG: