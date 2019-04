Åpnet trendy vegankonsept i Porsgrunn The juicery: Karoline Bergan er fornøyd med åpningen av The Juicery. (Foto: Fredrik Pedersen) Kammerherreløkka: I første etasje på det nye Choice-hotellet ligger kafeen. (Foto: Fredrik Pedersen) The Juicery: Linda Baugerød har søkt jobb som daglig leder i The Juicery i Skien, og er på besøk for å lære mer. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse

Fredag åpnet den populære vegankonseptskjeden The Juicery sin første kafé utenfor Oslo. 26.04.2019 kl 15:35 (Oppdatert 15:36)



Med plassering i første etasje på det nye Choice-hotellet og rett ved togstasjonen, tror daglig leder Karoline Bergan på hektiske dager framover.

Midt i trendbildet

– Denne delen av byen har vært litt død, men nå håper jeg vi kan få både togpassasjerer, hotellboende og andre besøkende fra byen hit til Kammerherreløkka, sier hun.

Allerede etter tre timer kan hun fortelle om jevnt trykk i kafeen.

– Det har vært mange innom og sjekket stedet, noe jeg er veldig glad for.

Konseptet som har vært veldig populært i Oslo i flere år, satser på vegansk mat og drikke. De serverer blant annet kaldpresset juice, smoothies, bowls, rawfood-kaker og wraps. Alt er plantebasert og uten gluten, raffinert sukker eller laktose.

Det er midt i trendbildet for tiden. Selv om ikke folk nødvendigvis er veganere, viser både forskning og besøkstall på andre tilsvarende tilbud at folk ønsker sunn mat som man vet gjør godt for kroppen.

– Vi treffer godt på en god bølge, ja. Jeg tror ikke folk nødvendigvis bare tenker at det er trendy, men mest at det er godt. Også er det en helsegevinst ved å bytte ut noen måltider med det vi tilbyr, sier Bergan.

Samarbeider med Skiensavdelingen

I tillegg til kafeen i Porsgrunn, står åpning i Skien også på trappene. Det er imidlertid én forskjell. I Porsgrunn har de satset på sitteplasser og kaféfølelsen, mens det i Skien vil være færre sitteplasser og mer tilpasset folk i farta.

– Begge deler kommer til å fungere godt, det har vi sett i Oslo. Men litt forskjell er det, sier Karoline.

Den daglige lederen forteller at de kommer til å samarbeide tett, spesielt med tanke på arbeidskraft.

Til sammen er vi 11 som jobber her. Jeg er den eneste som jobber fast og heltid, mens de resterende er tiltenkt deltid både her og i Skien. Det tror jeg blir veldig bra – de skal jo læres opp i det samme, sier hun.

Snart intervju

Blant kundene som er på The Juicery, er Linda Baugerød. Når vi spør hva hun synes om konseptet, må hun le:

Jeg liker det veldig godt, og er her rett og slett for å forberede meg til intervju på jobben som leder på The Juicery i Skien.

Hun hever en av juicene og tar seg en slurk

– Jeg tenkte det var greit å ta en tur innom for å få en liten følelse av hvordan det er her.