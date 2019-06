Apple fjerner iTunes Apple: Apple fjerner iTunes. (Foto: AP / NTB scanpix) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 4. juni. 04.06.2019 kl 06:13 (Oppdatert 06:18)

NTB

Enighet i oljesektoren

Meklingen mellom Lederne og Norsk olje og gass endte med enighet etter at partene hadde forhandlet fire timer på overtid natt til tirsdag.

Partene i sokkeloverenskomsten møttes hos Riksmekleren mandag klokka 10. Da fristen gikk ut ved midnatt, var ikke partene kommet til noen enighet, men forhandlingene fortsatte på overtid under ledelse av mekler Edvard Os.

Sudans militærråd skroter avtale

Det midlertidige militærrådet i Sudan skroter alle avtaler tidligere inngått med protestbevegelsen. Rådet varsler nytt valg om ni måneder, opplyser formannen i rådet

Ifølge rådet er protestbevegelsen "medskyldig" i at forhandlingene om maktovertakelse i Sudan settes tilbake. General Abdel-Fattah al-Burhan sier at rådet planlegger et nytt valg om ni måneder.

Ropstad har hjelpen klar

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har forberedt et omfattende hjelpeapparat for de fem foreldreløse søsknene som mandag ble hentet hjem fra Syria

– Barn av fremmedkrigere som kommer til Norge vil som alle andre barn som oppholder seg i landet, ha rett til nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse fra barnevernet, skriver Ropstad i et brev til Stortinget som er referert av Vårt Land.

Kongressen godkjenner milliardpakke

Kongressen i USA vil sette av 19,1 milliarder dollar for å hjelpe amerikanere som rammes av flom, skogbranner og orkaner.

Representantenes hus stemte mandag for forslaget, som nå kun mangler president Donald Trumps signatur. Forslaget har allerede vært gjennom Senatet.

Apple fjerner iTunes

Etter å ha eksistert i 18 år skal teknologigiganten Apple pensjonere iTunes og heller dele appens tjenester inn i tre nye.

I stedet for å ha alt i én app kommer selskapet til å dele iTunes opp i følgende tre nye apper: Apple Music, Apple Podcast og Apple TV.