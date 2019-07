Arbeidstilsynet fant kritikkverdige forhold: Flere jordbærselgere hadde ikke noe sted å gå på do MANGE TIPS: Arbeidstilsynet i Sør-Norge har fått inn flere tips om at jordbærselgere mangler tilgang på toalett og rent vann. (Foto: NTB Scanpix) Arbeidstilsynet i Sør-Norge har avdekket flere kritikkverdige forhold blant flere norske jordbærutsalg i Grenland. Flere selgere mangler tilgang på toalett og rent vann. 15.07.2019 kl 10:38 (Oppdatert 11:01)

NTB Martin Øyvang

– Vi så en mann som tok med seg papir inn i buskene i nærheten. Han ble borte noen minutter, kom tilbake, og fortsatte å selge jordbær, sier Bjørn Tore Hansen, tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Sør-Norge til NRK.

De har gjennomført flere tilsyn den siste tiden etter å ha blitt tipset om dårlig hygiene og manglende sanitærforhold.

Flere av de kritikkverdige funnene er knyttet til de samme jordbærbøndene i Vestfold som fikk salgsforbud i fjor. Da avdekket et omfattende tilsyn både dårlige sanitærforhold og mangelfulle arbeidskontrakter, samt at jordbærselgerne ble innkvartert under dårlige boforhold.

– Det er ikke veldig fristende å spise jordbær, når du vet at folk som selger eller plukker har vært på do og ikke vaska seg på hendene, sier Hansen.

Alle tilsyn i Grenland

Til Varden sier Hansen at alle de kritikkverdige forholdene er hentet fra Grenland.

– Tilsynet er gjennomført i Skien og Porsgrunn. Vi kontrollerte fem steder, og ved tre av disse hadde ikke arbeiderne tilgang på toalettfasiliteter eller mulighet for håndvask, sier Hansen.

Har fått tilgang på toalett

Etter at Arbeidstilsynet besøk har alle fått på plass tilfredsstillende fasiliteter. Det mener tilsynslederen er bra, men han mener samtidig at det er bekymringsfullt at det må et besøk fra Arbeidstilsynet til for å få dette på plass.

– Alle skal ha en velferdsmessig standard. Man må kunne forvente å kunne gå på do og vaske hendene sine på jobb i 2019, sier Hansen.

Bakterier kan gi sykdom

Mattilsynet mener imidlertid forholdene Arbeidstilsynet har avdekket, er blant unntakene. De har gjennomført egne tilsyn hos jordbærprodusenter, og mener det er en klar bedring i forholdene, sammenlignet med tidligere år.

Mattilsynet sier skylling av jordbær kan redusere bakteriemengden, men at noen av funnene som Arbeidstilsynet har gjort, er uakseptable.

– Avføringsbakterier, og bakterier fra tarmen kan påføre andre sykdom, sier avdelingssjef Jan Egil Aronsen i Mattilsynet i Telemark.