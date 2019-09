Arbeidsulykke: Mann skadet seg da han skulle sette opp et gjerde annonse

09.09.2019 kl 11:35 (Oppdatert 12:55)

Alexander Lehmann

Politiets operasjonssentral melder på Twitter at politi og ambulanse klokken 11.20 på mandag rykker ut til en adresse ved Sønstebøvegen i Bø kommune.

Det har kommet inn en melding om en arbeidsulykke på stedet.

Ifølge politiet, som ved klokken 11.45 akkurat har ankommet stedet, er det snakk om en person som var i gang med å sette opp et gjerde på stedet.

Klokken 11.54 skriver politiet at ambulansen har overtatt mannen som skadet seg. Uhellet skjedde ved et privathus, og det var eier selv som skadet seg da han skulle sette opp et gjerde.

Det er snakk om en hodeskade, men av uvisst omfang.

Politiet avslutter på stedet.