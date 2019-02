Arbeidsulykke om bord i fartøy- mann til sykehus annonse

En mann i 20-årene er kjørt til sykehus med brudd i benet etter en arbeidsulykke i Brevik. 20.02.2019 kl 17:23 (Oppdatert 18:11)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

Ulykken skjedde i 17-tiden onsdag ettermiddag.

En mann i 20-årene fra Polen er kjørt til sykehus etter at han fikk metallplate over beinet under arbeid.

Mannen skal ha fått brudd i leggen som følge av ulykken.

– Ulykken har skjedd ombord i en båt som heter Island Victory i Brevik. Arbeidstilsynet er varslet og vil følge opp saken, sier operasjonsleder Kjell Reidar Johansen i Sør-øst politidistrikt.