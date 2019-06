Avgjørelsen blir sett som en milepæl for det katolske landet Sa ja: Ecuadors høyeste rettsinstans har gitt to homofile par lov til å gifte seg. (Foto: Dolores Ochoa / AP / NTB scanpix) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 13. juni. 13.06.2019 kl 06:29 (Oppdatert 06:33)

NTB

Trump-utspill

FBI ønsker å bli informert dersom utenlandske krefter blander seg i valgkampen neste år i USA, men president Trump sier han ville tatt imot info om motstandere uten å varsle.

Uttalelsene falt i et intervju med ABC News, der han ble spurt om valgkampapparatet hans ville sagt ja til å ta imot negativ informasjon, drittpakker, fra utenlandske kilder som Kina eller Russland, eller om han ville overlevere informasjonen til FBI.

Best familiepolitikk

Sverige, Norge og Island er de landene i Europa som har den mest familievennlige politikken, ifølge UNICEF. I Norge har foreldre rett til permisjon i til sammen 12 måneder, som vil si 49 uker ved 100 prosent uttak.

Rangeringen til UNICEF er basert på tilgjengelig informasjon om betalt fødselspermisjon, foreldrepenger og grad av barnehagedekning i 31 land.

Erklærer klimakrise

Et enstemmig Kongsberg kommunestyre erklærte onsdag klimakrise. De er nå i selskap med Hedmark fylkeskommune og Storbritannia som tidligere har gjort det samme.

I vedtaket står det at kommunestyret i Kongsberg "erkjenner at verden er i en klimatisk nødsituasjon", og at kommunen har "satt klare mål i kommuneplanen mot 2030", skriver Laagendalsposten.

Homo-ja i Ecuador

Ecuadors høyeste rettsinstans har gitt to homofile par lov til å gifte seg. Anerkjennelsen av likekjønnede ekteskap i praksis kan føre til lovendring.

Avgjørelsen blir sett som en milepæl for det katolske landet. Dommerne stemte i favør av de fire saksøkerne, med fem mot fire stemmer, etter en lukket behandling i retten.

Opptaksjuks-dom

En tidligere trener har erkjent å ha mottatt 610.000 dollar for å lure studenter inn på ved eliteuniversitetet Stanford. Han er dømt til to års straff og bot.

50 velbemidlede foreldre er anklaget i collegeskandalen, inkludert skuespillerne Lori Loughlin og Felicity Huffman. 22 personer har så langt erkjent skyld.