Avlyser konkurranse om å bygge den nye Grenlandsbrua Konkurranse lagt på is: Illustrasjon av den nye Grenlandsbrua. (Foto: Rambøll) annonse

Prosjektet viste seg å være for komplisert for én av tilbyderne. 21.05.2019 kl 19:18

Alexander Lehmann

Konkurransen om å bygge den nye Grenlandsbrua langs E18 ble satt i gang i mars tidligere år, med håp om byggestart allerede i 2019.

Nå melder Nye Veier i en pressemelding at konkurransen for prosjektet E18 Kjørholt – Rugtvedt blir avlyst. Grunnen til dette er at én av tilbyderne ikke ser seg i stand til å levere et tilbud. Dermed står man kun igjen med én aktør.

– Vi vi vil nå gå gjennom hele prosjektet fra Langangen til Rugtvedt på nytt og blant annet gjøre en ny vurdering av kontraktstrategi for strekningen, sier prosjektdirektør Magne Ramlo i en pressemelding.

Prosjektet gjelder strekningen på 3,5 kilometer, og inkluderer bygging av både tunneler og den nye broen.

Grenlandsbrua skal være 600 meter lang, og ha en seilingshøyde på 60 meter.

Som Varden tidligere har omtalt, var de to tilbyderne som konkurrerte om kontrakten det kinesiske selskapet China Communications Construction Company Limited sammen med Areonaval de Construcciones e Instalaciones, og PNC Norge. Hvilket av selskapene som nå har trukket seg, framkommer ikke av pressemeldingen.