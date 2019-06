Båttyveri oppklart ved hjelp av Facebook. Mann i 30-årene pågrepet om bord i båten Mann i 30-årene pågrepet i Porsgrunn. 25.06.2019 kl 10:29

Politiet fikk tirsdag formiddag melding om at en stjålet båt var observert i Porsgrunn.

– Det var en person som ringte inn til oss etter at han hadde observert en båt han mente var stjålet ved Knarrdalstrand. Årsaken til at han ringte oss, og mistenkte tyveri, var at han hadde sett et bilde av en lignende båt på en Facebook-gruppe, hvor noen i Kragerø hadde meldt sin båt stjålet, sier oppdragsleder Tommy Solli i Sør-Øst politidistrikt.

Mann pågrepet

Ifølge tipset befant det seg en person om bord i båten.

– Vi sendte en patrulje på stedet, og de møtte på en kjenning i 30-årene. Det viste seg ganske riktig at denne båten var stjålet fra Kragerø, sier Solli.

Mannen ble pågrepet på stedet, og i forbindelse med pågripelsen ble det også funnet en mindre mengde narkotika.