Båtyv havnet i vannet under politikontroll Pågripelsen i skjærgården endte fuktig. Tyven måtte få behandling av helsevesenet 18.06.2019 kl 20:12 (Oppdatert 20:50)

Martin Øyvang

Politiet kontrollerte tirsdag kveld en båt de antok var stjålet ved Borteid i Kragerø.

– I forbindelse med kontrollen havnet en person i vannet ved Soppekilen. Politi og brannvesen klarte å få personen opp fra vannet relativt raskt, sier operasjonsleder Andre Kråkenes i Sør-Øst politidistrikt.

«Mistenkelig oppførsel»

Det var en privatperson som kontaktet politiet om det han anså som «mistenkelig oppførsel» på sjøen i Kragerø.

– Vi ble oppringt av en som sa at han så en båt, en rib, med to personer ombord, en mann og en kvinne, ved Borteid som oppførte seg mistenkelig. Det ble besluttet å sende politibåten til stedet, og da patruljen ankom var begge to kommet seg på land. Vi fikk raskt kontroll på kvinnen, men mannen forsøkte å stikke av. Først løp han inn i noen busker før han til slutt, bokstavelig talt, hoppet i havet. Deretter la han på svøm, sier Kråkenes.

Mannens svømmeferdigheter var mangelfulle, og i tillegg kom han med utsagn under svømmingen som bekymret patruljen.

– Det ble raskt klart at vi måtte få mannen opp fra vannet raskt, og vi tilkalte derfor både redningsskøyta og brannbåten. Heldigvis fikk vi mannen i land, sier operasjonslederen.

Kjørt til legevakta

Mannen ble kjørt til legevakta i ambulansen, men ble ikke alvorlig skadet.

– Turen på legevakta er nok først og fremst for å være på den sikre siden. Politiadvokaten vurderer nå om både mannen og kvinnen, som begge er i 40-årene, skal pågripes for båttyveriet, sier Kråkenes.

Båteieren ante ingenting

Han legger til at båteieren ble overrasket over at båten var stjålet.

– Da vi kontaktet han, ante han ikke at det hadde skjedd. Båten hadde ligget fortøyd ved hytta hans, mens han selv befinner seg et annet sted på Østlandet, sier operasjonslederen.