Beklager sminke fra 2001 Trudeau: Canadas statsminister Justin Trudeau sier han angrer sterkt på at han sminket ansiktet sitt brunt på en temafest i 2001.

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 19. september. 19.09.2019 kl 06:19

NTB

19 evakuert fra brann i gruve

19 personer ble evakuert fra anlegget til jernmalmselskapet Rana Gruber etter en brann i et kjøretøy 1.700 meter inne i fjellet sent onsdag kveld.

Politiet opplyser til NTB at brannen oppsto i 23.45-tiden. Rana Gruber evakuerte 16 personer fra innsiden og tre personer som befant seg på utsiden av gruva.

Ocean Viking tok opp 73 mennesker

Det norske skipet Ocean Viking plukket onsdag opp 73 mennesker fra en overfylt gummibåt om lag 50 kilometer fra Libyas kyst, skriver Leger Uten Grenser (MSF) på Twitter.

Besetningen oppdaget gummibåten med hjelp av kikkert under patruljering i internasjonalt farvann utenfor Libya. Aksjonen fant sted like før solnedgang.

Trudeau beklager sminke fra 2001

Canadas statsminister Justin Trudeau sier han angrer sterkt på at han sminket ansiktet sitt brunt på en temafest i 2001. Bilder fra festen på en skole Trudeau arbeidet på er publisert i avisen The Times.

Statsministeren sier at han ikke tenkte det var rasistisk da, men at han nå vet bedre og beklager.

– Iran må stilles til ansvar

USAs utenriksminister Mike Pompeo og Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman er enige om at Iran må stilles til ansvar for sin «truende oppførsel» etter angrepet i Saudi-Arabia.

Pompeo og bin Salman ble enige om at angrepet mot oljeanlegget var «uakseptabelt» og «uten sidestykke», da de møttes onsdag kveld.

Brasil strever med økonomien

Sentralbanken i Brasil senket onsdag styringsrenta for andre gang på to måneder til et rekordlavt nivå. Sentralbanken satte ned renta til 5,5 prosent, ned fra 6 prosent, som også var historisk lavt.

Årsaken til at de har satt ned renta er fordi Brasils økonomi sliter med å vokse.