Ber om hastevedtak i Stortinget om syk fireåring i Syria

Miljøpartiet De Grønne håper på flertall for et forslag i Stortinget om at regjeringen må sørge for at en syk fireåring umiddelbart hentes hjem fra Syria. 26.09.2019 kl 15:20

MDGs Une Bastholm vil fremme følgende forslag under trontaledebatten neste uke, melder Dagbladet:

«Stortinget ber regjeringen sørge for å umiddelbart hente hjem fireåringen i al-Hol på grunn av humanitære hensyn hvor det står om liv og død for et barn som sannsynligvis har diagnosen cystisk fibrose og som uansett er alvorlig syk. Det innebærer også å hente hjem søsteren på 3 år som også er syk og barnas norske 29-årige mor som etterforskes av Politiets sikkerhetstjeneste for deltakelse i terrororganisasjonen IS.»

Bastholm håper KrF, Venstre og Ap vil slutte opp om forslaget slik at det får flertall.

– Tidskritisk

– Første mulighet for et stortingsvedtak er i slutten av neste uke. Men det er tidskritisk for guttens liv, og jeg håper at det blir avklart i mediene at et flertall i Stortinget finnes for å hente hjem familien, og at regjeringen lytter til det og umiddelbart henter hjem fireåringen, lillesøsteren og moren, sier Bastholm.

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt uttaler til VG at Ap er for å hente uskyldige barn hjem fra Syria.

– Her må regjeringen og UD finne en løsning, både for akutt helsehjelp og uttransport. Vi vil be UD ta initiativ overfor barnas familie i Norge slik at de kan bidra til en trygg uttransportering av barna, skriver Huitfeldt til VG.

PST-etterforskning

Advokaten Nils Christian Nordhus representerer familien til gutten. I forrige uke hadde han et møte med Utenriksdepartementet om saken.

Fireåringen, hans norske mor (29) og den tre år gamle lillesøsteren har vært internert i al-Hol-leiren i Syria siden mars da familien kom ut av IS-enklaven Baghouz. Moren er under etterforskning av PST, mistenkt for deltakelse i en terrororganisasjon. Hun nekter for å ha gjort noe galt. I et brev til kvinnens advokat har Utenriksdepartementet gjort det klart at de bare kan bistå med retur for barna, ikke moren.