Ber regjeringen snu om pensjonskutt for uføre

BER REGJERINGEN SNU: Fagforbundets leder Mette Nord mener regjeringen tar fra de vanskeligst stilte hvis de kutter i uførepensjonen.

LOs største forbund Fagforbundet reagerer sterkt på regjeringen forslag om kutt i uførepensjonen. 19.09.2019 kl 20:33

NTB

Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli (H) varslet tidligere denne uken at hun vil fjerne skjermingstillegget til uføre pensjonister.

Skjermingstillegget kompenserer uføre som ikke kan øke sin alderspensjon ved å stå lenger i arbeid, slik yrkesaktive kan.

Fagforbundet reagerer sterkt på kuttet. I en uttalelse fra forbundets landsstyre torsdag ber forbundet regjeringen om å snu i saken. De peker på at pensjonsreformen innebærer at yngre årskull må jobbe lenger for å få pensjon på samme nivå som eldre årskull, og at det tidlig ble det klart at dette ville slå helt urimelig ut for uføre, siden de ikke kan velge å jobbe lenger.

– For å kompensere for denne uretten ble det innført et skjermingsfradrag. (...) Det er denne ordningen regjeringen nå vil kutte. Landsstyret i Fagforbundet reagerer sterkt på at regjeringen nok en gang tar fra de vanskeligst stilte, heter det i uttalelsen.

Hauge har uttalt til DN at forslaget er «i tråd med arbeidslinjen» og sier at dagens ordning innebærer at uføretrygdede som blir alderspensjonister, kan få opptil 50.000 kroner mer i årlig alderspensjon enn yrkesaktive som går av tidlig i 60-årene.

Hvis skjermingstillegget blir fjernet, vil det dessuten innebære en innsparing på 1,3 milliarder kroner i 2030.

Både Ap, SV og Rødt har reagert sterkt på forslaget, som de kaller «usosialt», «et svært grovt angrep på uføres inntekt» og «å gå løs på syke og fattige».

Forslaget som er sendt på høring, retter seg mot uføre født i 1954 eller senere.

Landsstyret i Fagforbundet ber regjeringen snu.

– Det betyr lite for økonomien i Norge og svært mye for dem som rammes, heter det.