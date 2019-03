Bevæpnet politi med full uttrykning i Skien: – Noen hadde hørt flere skudd Aksjon: Bevæpnet politi rykket i 15-tiden ut til Gimsøy i Skien etter melding om flere skudd. (Foto: Jan Bjørn Taranrød) Politiuttrykning: (Foto: Jan Bjørn Taranrød) Aksjon: Bevæpnet politi rykket i 15-tiden ut til Gimsøy i Skien etter melding om flere skudd. (Foto: Jan Bjørn Taranrød) annonse

Bevæpnet politi rykket i 15-tiden ut til Gimsøy i Skien etter melding om flere skudd. 08.03.2019 kl 15:21 (Oppdatert 15:45)

Fem politibiler rykket fredag ettermiddag ut etter melding om skudd på Gimsøy.

Vardens journalist på på stedet har snakket med flere, en av dem sier at han har hørt smell som fra et våpen.

– Det er ingenting som tyder på at noen er skadd. Utgangspunktet for uttrykningen var en melding politiet fikk om at det var hørt skudd i området, sier Tore Grindem, operasjonsleder i Sør Øst politidistrikt, til Varden.

– En eller flere personer skal ha blitt sett løpende fra stedet. I den forbindelse valgte politiet å bevæpne seg, sier patruljeleder Morten Dale.

Avblåst

Politiet har undersøkt området, som skal være i nærheten av båthavna.

– Vi vet egentlig ikke hva som har skjedd. Det kan ha vært smell som fra en båt, det er ikke sikkert det kom fra et våpen.. Vi har vært på stedet, men ingen personer er pågrepet. Vi har nå avblåst aksjonen, sier Grindem.

– Det er ingenting å bekymre seg over for folk i området, avslutter han.