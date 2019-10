Bil kjørt i fjellvegg. Kvinne lettere skadet annonse

Nødetatene rykker ut til trafikkulykke ved Hovin brygge i Tinn. 10.10.2019 kl 13:42 (Oppdatert 15:42)

Klokken 13.35: – Nødetater er på vei til trafikkulykke. En bil har kjørt av veien og truffet en fjellvegg, melder politiet på Twitter.

– En person virker skadet, men er ute av bilen, opplyste politiet.

Sjåføren var en kvinne i slutten av tenårene.

– Da ambulansen kom fram viste det seg at hun hadde smerter i et kne og i overkroppen etter bruken av bilbeltet. Hun ble kjørt til sykehuset for en sjekk, opplyste politiet senere torsdag ettermiddag.