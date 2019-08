Bil kjørte av veien – en person er skadet E134 var stengt etter en ulykke mandag. 12.08.2019 kl 12:50 (Oppdatert 14:18)

Mandag ettermiddag rykket nødetatene ut, etter melding om trafikkulykke på Flatdalsvegen i Seljord.

Det er Sør-Øst 110 som tvitrer om hendelsen like før klokken 13.

En bil har kjørt av veien, opplyser politiet i Sør-Øst. Det var kun en person i bilen da den kjørte ut.

Sjåføren er kjørt bort med ambulansen og skal være skadet, ifølge politiet. Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent.

– E134 blir midlertidig stengt ved Flatdal, opplyser operasjonsleder.

En time senere forteller politiet at veien er åpnet for trafikk igjen, men at trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet.

Ifølge Google maps er det saktegående trafikk på stedet klokken 14.00. Et kvarter senere var veien åpen for trafikk igjen. Politiet er ferdig på stedet.