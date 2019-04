Bil krasjet i fjellvegg. En person var fastklemt annonse

Sjåfør hentet av luftambulanse etter trafikkulykke i Drangedal. Veien var sperret for trafikk i én time. 11.04.2019 kl 08:00 (Oppdatert 09:19)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

Ulykken skjedde i nærheten av Straumekrysset i Drangedal litt før klokken åtte torsdag morgen.

Hentet av luftambulanse

En sjåfør satt fastklemt etter å ha krasjet inn i en fjellvegg på fylkesvei 38, Drangedalsveien.

Like over klokken halv ni kunne politiet opplyse at sjåføren hadde blitt frigjort.

– Sjåføren er tatt med av luftambulansen, melder politiet klokken 08.44.

Skadeomfanget til sjåføren er ikke kjent.

Luftambulansen ble rekvirert til stedet og ankom Straumekrysset i 08.30-tiden.

Sperret veien

Trafikken ble sperret i begge retninger, og arbeidet med å få personen løs fra bilen startet i 08.11-tiden. En knapp time senere ble veien åpnet i ett felt, og politiet dirigerte trafikken mens bilberging pågikk.

Klokken 09.15 var veien for trafikk igjen.