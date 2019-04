Bil truffet av passasjertog: – Var fanget mellom to bommer tog: Tog traff bil på Borgestad i Skien. (Foto: Caroline TarAngen) ULYKKE: En bil ble truffet av toget ved Borgestad i Skien i 17.15-tiden fredag. (Foto: Caroline TarAngen ) ULYKKE: Toget har truffet en bil i sporet ved Borgestad. Toget står, og togtrafikken er innstilt mellom Porsgrunn og Skien inntil videre. (Foto: Caroline TarAngen) annonse

En bil ble truffet av et passasjertog ved Borgestad. To personer var i bilen, og sjåføren er kjørt til sykehus. 12.04.2019 kl 17:21 (Oppdatert 20:57)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891 Caroline TarAngen

Tlf: 476 21 443

SISTE: I 19-tiden melder NSB at sporet mellom Porsgrunn og Skien er åpnet for trafikk igjen: – Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift.

Sporet mellom Porsgrunn og Skien er stengt for trafikk etter at toget har kjørt på en bil i sporet ved Borgestad.

Ulykken skjedde i 17.15-tiden fredag ettermiddag.

Ifølge politiet var det to personer i bilen da kollisjonen skjedde. De blir sjekket av ambulanse. Bilen har fått omfattende skader i sammenstøtet.

– Bilen sto på sporet da toget kom, og var fanget mellom to bommer. Vi har inntrykk av at de to personene satt i bilen da kollisjonen skjedde. Føreren hadde vondt i nakken og ble sendt til sykehuset for sjekk. Passasjeren har blitt sjekket av ambulanse, og er tilsynelatende uskadd, sier operasjonsleder Per Arne Amundsen i Sør-øst politidistrikt.

Det var fem passasjerer om bord i toget.

Undersøker bommene

Kristian Myhra blant politiet på stedet sier toget kjørte i 100 kilometer i timen, og at de nå vil undersøke saken videre:

– Vi har tatt avhør på stedet, og vil nå blant annet undersøke om bommene har vært i ustand eller om solforholdene har spilt inn.

Politiet oppretter sak og twitret fredag kl. 18:30 at de er ferdig på stedet.

Alternativ transport

Gina Scholz , pressevakt i NSB, opplyser at det var et passasjertog som var involvert i kollisjonen.

– Vi jobber på spreng for å finne alternativ transport for passasjerene som er berørt. Alle tog er innstilt på strekningen, sier Scholz.

– Etter det jeg vet skal det ha gått bra med passasjerene. Hvordan det har gått kommer an på hvor tidlig man har sett bilen og hvor mye de har rukket å bremse ned,sier hun.

– Porsgrunn-Skien: Stengt for togtrafikk. Årsak: Et kjøretøy sperrer sporet. Tog blir innstilt, melder NSB på sine sider.