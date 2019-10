Bilistene får ikke vite hva de skal betale i bompenger i årene framover VIL IKKE: NAF ville vite hvor mye bilistene må regne med å betale i bompenger i årene fremover, men det vil ikke Samferdselsdepartementet legge fram. (Foto: Aleksander Krogsvold Johansen / NTB scanpix) annonse

Bompengene vil øke, sier NAF, men statsbudsjettet vil ikke bli endret slik at bilistene og Stortinget kan få vite hvor mye som skal betales de neste fem årene. 05.10.2019 kl 08:24

Norges Automobil-Forbund (NAF) ba i januar Samferdselsdepartementet om å anslå hvor mye bom-inntekter de forventer å få inn de neste fem årene. Departementet sa i mars at de ville vurdere å lage en inntektsprognose, men sier nå at tallene er for usikre, skriver Stavanger Aftenblad.

«Vi har vurdert å oppgi prognoser/anslag for noen år framover. Vi har vurdert at usikkerheten om disse tallene er for stor til at det er hensiktsmessig å gå med denne informasjonen til Stortinget.»

Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF sier til Aftenbladet at bompengene vil øke i omfang fremover, men at spørsmålet er hvor mye.

– At samferdselsministeren sier nei til å legge fram en sånn oversikt, er svært skuffende. Det kan fremstå som en tynn unnskyldning for å ikke legge fram upopulære tall, sier Ryste.

Hun sier statsbudsjettet viser innbetalte bompenger i fjor og noen år tilbake i tid og et estimat på hva bompengeselskapene forventes å stille til rådighet neste år.

– Problemet med tallene sånn de nå kommer i budsjettet, er at det er svært vanskelig å få en helhetlig og samlet oversikt over hvor stor bompengebelastningen blir fremover og hva folk faktisk må betale, sier Ryste.