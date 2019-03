Black Box-henleggelse Siktet: Justisministerens samboer er siktet etter brannen i helgen. (Foto: NTB scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 18. mars. 18.03.2019 kl 06:46 (Oppdatert 06:49)

NTB

Black Box-henleggelse

Oslo politidistrikt har besluttet at saken mot Black Box Teater henlegges fordi intet straffbart forhold er bevist.

Bertheussens advokat, John Christian Elden, skriver i en SMS til NTB at de er informert om henleggelsen gjennom mediene. Han sier henleggelsen ikke er overraskende.

Pentagon avviser

Pentagon avviser at USA jobber med planer om å la en styrke på 1.000 soldater bli værende i Syria, slik Wall Street Journal hevdet søndag.

At USA skulle ønske å beholde 1.000 soldater i Syria, ville vært stikk i strid med hva president Donald Trump sa da han for få måneder siden kunngjorde at han ville trekke alle amerikanske soldater ut av det krigsherjede landet.

St. Patricks dag

Byer over hele verden deltok søndag i den tradisjonsrike feiringen av den irske nasjonaldagen, St. Patricks dag.

I hjemlandet Irland har der vært minst 100 forskjellige offentlige arrangement, og over hele verden har det vært avholdt omkring 400 til fordelt på mer enn 50 land, ifølge [URL]BBC;https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-47594924[URL], alle preget av den velkjente grønnfargen.

Bonus tross Brasil-fadese

Konsernsjef i Norsk Hydro Svein Richard Brandtzæg fikk i fjor 1,7 millioner kroner i bonus til tross for redusert produksjon i Brasil og børsnedgang.

Hydro innrømmet i mars i fjor å ha tillatt utslipp fra Alunorte-anlegget i Brasil, verdens største aluminiumsraffineri.

(©NTB)

Bildetekst tdb58259:

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Bildetekst tdb459a3:

Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Bildetekst tdb4e4aa:

Foto: Mary Altaffer / AP / NTB scanpix

Bildetekst td9452d8:

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix