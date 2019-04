Blir noen fuktige dager framover REGN: Sør-Norge går mot en fuktig helg. Det begynner allerede torsdag, men det er i helgen det blir tøffest. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix) annonse

Sør-Norge beholder relativt høye temperaturer i helgen, men må belage seg på en del nedbør. 24.04.2019 kl 15:01 (Oppdatert 15:37)

NTB-Per-Helge Berg

Det har vært et fantastisk påskevær i Sør-Norge, men nå som påsken er slutt blir det noen fuktige dager framover.

– Det kommer litt spredt regn både torsdag og fredag i Sør-Norge, ikke i voldsomme mengder, men i løpet av torsdag blir det særlig vått mot sørvestlandet, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt til NTB.

I tillegg til nedbøren kommer det også en god del vind torsdag, noe som ikke gjør brannslukningsoppgavene i forbindelse med skogbrannene på Sørlandet lettere.

– Små mengder

– Det er ganske små mengder med nedbør det er snakk om torsdag og fredag, og det er mer skummelt med vinden som tar seg opp torsdag. Det løyer fredag, kanskje allerede torsdag kveld, sier Ovhed.

Denne værtypen fortsetter også i helgen, men nedbøren tar seg opp og det vil regne ganske kraftig lørdag og søndag.

– Det er da Vestfold og sørover mot Agder-fylkene og Sørlandet som får mest nedbør, sier han. Også i Rogaland og Hordaland og videre opp langs kysten vil været komme som en del nedbør, mens temperaturene stort sett holder seg.

Temperaturmessig vil Sør-Norge fortsatt ha en jevn, høy temperatur gjennom helgen og luften vil fortsatt holde seg varm.

– Det kan nok bli opp mot 20 grader en stund til, mener statsmeteorologen.

Tørt og varmt

Været blir noe annerledes fra Trøndelag og den nordligste delen av Mørekysten. Det vil fortsatt bli tørt og varmt.

– Det gjelder også mesteparten av Nordland. Det blir fortsatt tørt, med mye klarvær og mye sol. Temperaturene vil imidlertid være noen grader lavere, sier Ovhed.

Det vil fortsatt holde seg tørt fra nordligste del av Trøndelag og over hele Nord-Norge fram til over helgen. Her vil nedbøren la vente på seg.

– Det kan bli litt skyet i Nord-Troms og Finnmark, men det er fortsatt litt usikkert. Det kommer en del sol i mesteparten av Troms og også litt sol i Finnmark, men ikke den helt store varmen, innrømmer han.

Enkelte steder lengst nord i Nordland og i sørlige deler av Troms kan man, hvis man er heldig, få opp mot 15 grader denne helga.

– Langs kysten av Finnmark kan det likevel komme litt trekk av kald nordavind, avslutter Ovhed.