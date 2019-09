Bø fortsatt uten strøm – anslår at den vil være borte i tre timer til annonse

Hele Bø kommune har vært uten strøm siden klokken 14.27 i dag. 15.09.2019 kl 14:47 (Oppdatert 19:01)

Birte Ulveseth

SISTE KLOKKEN 18.55: Bø er fortsatt uten strøm. Skagerak Energi har lokalisert feilen i Eika sekunderstasjon. De er i gang med å fjerne de trærne som ligge over stasjonen. Skagerak Energi estimerer at de er ferdig ca klokken 20.00.

Dette bekrefter Midt-Telemark Energi til Varden.

– Hele Bø er uten strøm. Det er det regionale nettet som har gått ned, og strømmen forsvant klokken 14.27, sier vakthavende hos Midt-Telemark Energi.

På Lifjell er det meldt om sterk storm, og flere trær har falt over linjene i Bø kommune.

– Det er vinden som er årsaken til dette, og det er flere trær som har falt over linjene. Vi har hatt en stor pågang på telefonen, og jobber på spreng for å utbedre feilene vi har fått inn.

Dyrskun var også berørt av strømbruddet, men det varte bare noen minutter, og fikk få konsekvenser for dem som var tilstede.

Anslår tre timer til

Bø kommune har lagt ut følgende informasjon på sine Facebook-sider, og anslår at strømmen vil være borte i tre timer til:

«Vi har vært i kontakt med Skagerak Energi, MTE og Midt-Telemark Breibånd. Eika trafostasjon er ned etter flere trevelt. Den forsyner store deler av Bø og litt inni Sauherad. Denne er Skagerak ansvarlig for. MTE har per tidspunkt ikke full oversikt over alle skader på nettet utover at deres hovedforbindelse til Bø er ute av drift. Siste melding er at Skagerak anslår at det vil ta tre timer til de har fått ryddet opp og fått forsyning på Eika trafostasjon. Telemark Breibånd feilretter der de kan og sier at de regner med å ha god oversikt over eget nett når strømmen er tilbake. IKT-systema og sjukeheimen er over på nødnett og det er kontroll på situasjonen - om noen lurer på det.»

Har sendt ut farevarsel

Det er sendt ut oransje farevarsel om svært kraftige vindkast for Telemark.

Fra søndag formiddag ventes det lokalt kraftige vindkast i Telemark, Aust-Agder og østlige deler av Vest-Agder, og NVE ber folk i området om å feste alle løse gjenstander.

– Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over ende. Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet, advares det.

Vinden vil i all hovedsak komme fra vestlig retning. Søndag kveld minker vinden igjen, ifølge NVE.

