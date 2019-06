Brann i bygning – røykdykkere har gjennomsøkt bygget Det ble meldt om brann i bygning på Rjukan. tirsdag ettermiddag. 11.06.2019 kl 15:17 (Oppdatert 16:37)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Brannvesenet rykker ut på melding om brann i bygning i Sam Eydes gate.

– Det er meldt om røykutvikling fra et bygg, og vi har sendt inn røykdykkere for å sjekke. Røyken kommer fra et bygg med restaurant i første etasje og leiligheter over, sier operasjonsleder hos Sør-Øst politidistrikt.

Brann og ambulanse er på stedet.

Det er bygget som ligger vis a vis Rjukan torg som det har brent i.

Stasjon Kongsberg reiser til adressen for å bistå med restverdiredning.

Litt før klokken 16.00 forteller operatør hos 110-Sør-Øst at det skal være kontroll på stedet.