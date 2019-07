Brann i enebolig: – Våknet av at det luktet røyk Brann: Enebolig i brann på Notodden (Foto: Knut Heggenes) Det brøt ut brann i en enebolig i Stivivegen på Notodden fredag morgen. 05.07.2019 kl 06:18 (Oppdatert 08:28)

Caroline TarAngen

Tlf: 476 21 443

Meldingen kom klokken 05.43 fredag morgen fra politiet, og ni minutter senere var brannvesenet.

Brann i lampe

– Brannen startet på utsiden. Mannen i huset våknet av at det luktet røyk, gikk ut og så at det var ei lampe som brant, sier operasjonsleder i politiet Marianne Mørch.

Hun forteller at det var snakk om et ti år gammelt lysarmatur. Brannen skal deretter ha spredd seg utover kledningen.

Full fyr

– Det var full fyr i eneboligen, men brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen. Nå er det hovedsaklig røyk, sier Mørch.

Det er en familie som bor i huset på Notodden, men alle skal ha kommet seg helskinnet ut.

– Det går bra med dem. Ingen har fått i seg røyk og trenger heller ikke legesjekk, sier operasjonslederen.

Nødetatene er på stedet, og brannvesenet melder klokken 06.55 at de river utvendig kledning for å sjekke at de har fått slukket alt.