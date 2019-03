Brann i fryseboks annonse

11 evakuert da det begynte i en fryseboks i Porsgrunn. 14.03.2019 kl 07:37

Caroline TarAngen

Brannvesenet og politiet dro til Grava Terrasse på Heistad i Porsgrunn klokken 02.31, natt til torsdag.

Slukket det selv

- Fryseren stod på kjøkkenet i et rekkehus, og beboerne slukket den selv med et pulverapparat, sier operasjonsleder Espen Reite.

Han forteller at 11 personer ble evakuert og et en person ble sendt på legevakten for sjekk.

Luftet

Ifølge politiet bor det totalt 11 mennesker i rekkehuset og klokken 03.24 dro politi og brannvesen fra stedet.

- Vi foretok lufting i hele huset en stund og besluttet etter hvert at beboerne kunne sove hjemme, sier Reite.