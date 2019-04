Branntilløp i skogen: – En sigarett ut vinduet er mer enn nok for å starte en brann nå annonse

Det var et branntilløp i Porsgrunn onsdag kveld. Brannen ble slukket raskt av gårdeier, men brannvesenet advarer publikum på det sterkeste. 24.04.2019 kl 20:00 (Oppdatert 20:23)

Elisabeth Hvitsten

Onsdag kveld meldte Sør-Øst 110 at brannvesenet rykket ut til Langangen i Porsgrunn, etter melding om branntilløp i en skog.

Brannen ble imidlertid slukket raskt.

Kom med 1000 liter vann

– Gårdeier, som bor i nærheten, har slukket den, sier vaktleder Tom Berger hos Sør-Øst 110.

– Han så brannen tidlig og la på cirka 1000 liter vann.

Rett over klokken 20 er likevel to personer fra brannvesenet på vei til stedet, for å kontrollere at brannen er helt slukket.

– Vi reiser for varmekontroll. Det kan alltids ligge noe igjen i en stein eller en rot, sier Berger.

Brannvesenet vet ikke hvordan kveldens brann startet. Branntilløpet var langs veien.

Sigarett kan starte skogbrann

Det er stor skogbrannfare i Telemark og på Østlandet nå. Vaktlederen kan ikke understreke dette nok.

– En sigarett ut vinduet er mer enn nok for å starte en brann nå, sier han.

Yr.no skriver at det er «lokalt stor fare for gress- og lyngbrann i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning».

«Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt».

Melding om brannen kom like før klokken 20 onsdag.