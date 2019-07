Brøt seg inn i bolig mens eier var på ferie Politiet etterforsker nå innbrudd i Porsgrunn. 22.07.2019 kl 13:42

Alexander Lehmann

Politiet fikk melding klokken 11.10 på mandag om innbrudd og tyveri fra en bolig ved Stridsklev i Porsgrunn kommune forrige uke.

Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, og opprettet sak. Operasjonssentralen skriver på Twitter at det har blitt stjålet smykker og sølvtøy fra boligen.

Oppdragsleder Roger Aaser opplyser til Varden at eier av boligen har vært på ferie den siste uka, og at tyvene har tatt seg inn gjennom et vindu.

Politiet har ikke oversikt over verdiene på sølvtøyet som ble stjålet.