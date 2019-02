Brøt vikeplikten i 70-sona og kolliderte annonse

Ingen ble personer ble skadet da to biler kolliderte på Sundbyveien på Stathelle onsdag ettermiddag. En sjåfør fikk førerkortet beslaglagt. 27.02.2019 kl 12:22 (Oppdatert 13:28)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

Ulykken skjedde på Sundbyveien like ved brannstasjonen på Stathelle i 12.14-tiden onsdag ettermiddag.

Det ble ført opplyst at det var tre biler involvert og et kvinne hadde fått skader i ulykken, men det viste seg å kun være to biler og de involverte personene kom uskadd fra det.

Operasjonsleder Erik Gunnerød ved Sør-øst politidistrikt opplyser at ulykken skjedde fordi en av bilene brøt vikeplikten da den skulle kjøre ut på Sundbyveien.

Sjåføren fikk førerkortet beslaglagt på stedet.

En av bilene måtte taues bort, og det ble en del skader på begge bilene.