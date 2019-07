Clas Ohlson tilbakekaller vannkoker TILBAKEKALLES: Clas Ohlson tilbakekaller Coline vannkoker, kjøpt før 17. juli 2019. (Foto: Clas Ohlson) Clas Ohlson oppfordrer alle kunder som har kjøpt Coline vannkoker før 17. juli 2019, om ikke å bruke produktet og lever det tilbake til nærmeste Clas Ohlson butikk. 17.07.2019 kl 10:30 (Oppdatert 10:31)

Det melder kjeden i en pressemelding onsdag.

– Clas Ohlson har mottatt meldinger om at håndtaket kan løsne på Coline vannkoker (artikkelnr. 44-3118-1, -2 og -3). Vi kjenner ikke til at svakheten ved vannkokeren har medført personskader, men for våre kunders sikkerhet og for å unngå risiko tilbakekaller vi nå produktet, skriver Clas Ohlson.

– Alle våre produkter er testet i henhold til lovbestemte krav og våre egne krav, som ofte er høyere enn hva loven krever. Ingen av produktene vi selger slippes på markedet om det ikke overholder gjeldende standarder og lovgivning. Til tross for dette har vi nå konstatert at vannkokeren som ble solgt før 17. juli ikke oppfyller kravene, står det videre i pressemeldingen.

Tilbakekallingen gjelder alle Coline vannkokere av modell under, som er solgt før 17. juli. Det vil si batchnummerne oppført under. Batchnumre er tilgjengelige både under vannkannen og bunnplaten.

180771537

180971544

18121167672

18071142930

På kommende leveranser er feilen rett opp og dekkes derfor ikke av tilbakekallingen.

– Kunder får pengene tilbake ved returner av varen i nærmeste Clas Ohlson butikk. Kvittering er ikke nødvendig.